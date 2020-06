Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Blick von Außen

Es ist keine einfache Zeit, in welcher Rainer Siegmund und Sven Rüdrich Verantwortung an der Spitze des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Saale-Orla übernehmen. Die Zusammenarbeit der politischen Entscheider war schon mal besser. Der Stress rund um die Deponie Wiewärthe hört nie auf. Und wenn Leute ihren Müll in den Wald kippen oder Gelbe Säcke als Ganzes oder im Detail durch die Straßen fliegen, dann ist in der Wahrnehmung des Facebookvolkes immer der Zweckverband schuld. Die beiden Kaufleute ziehen sich eine Arbeit auf den Tisch, die bei der Fülle der grundsätzlichen und lokalen Besonderheiten schon ein breites Kreuz voraussetzt.

Hilfreich in der neuen Position dürften vielleicht die 16-jährigen kommunalpolitischen Erfahrungen Siegmunds in seiner Heimatstadt Rastenberg sein oder auch die Kompetenzen, die der Neupößnecker Rüdrich während seiner wiederum 16-jährigen Laufbahn als NVA- und Bundeswehr-Logistiker gewonnen hat. Beide Männer gehen auch noch mit dem Blick von Außen an die Sache ran, der jeder Körperschaft mal gut tut.

Die Anerkennung ganz normaler Bürger für den Müllmarken-Internetverkauf, der binnen weniger Tage aus dem Boden gestampft wurde, macht Siegmund und Rüdrich Mut. Da gab es übrigens Kinderkrankheiten wie jene, dass nur einmal bestellte (und berechnete) Wertstreifen mitunter doppelt verschickt wurden. Etliche Verbraucher sollen die überschüssigen Müllmarken unbürokratisch zurückgesendet haben. Es gibt also durchaus Leute, die Strukturen wie den Zweckverband Abfallwirtschaft zu schätzen wissen.