Kommentar: Chancen und Akzeptanz

Mir begegnete in dem Bodelwitzer Heizungsbaubetrieb ein freundlicher junger Mann, der im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Beschäftigung und vor allem einen Weg gefunden hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eine solche gelebte und auch erfolgreiche Inklusion findet man im Alltag eher selten, vielleicht fällt diese auch gar nicht so auf. Aber es gibt sie: Im Supermarkt nebenan, im Büro um die Ecke oder auf der Baustelle vorm Haus. So individuell die Berufe sind, so außergewöhnlich sind die Menschen. Jeder hat einen Platz in unserer Gesellschaft verdient. Jeder kann etwas tun, in Abhängigkeit seiner Fähigkeiten. Diese kann man erlernen und dabei über sich selbst hinauswachsen, aber auch scheitern. Die wenigen Grenzen geben einem der eigene Körper vor, freilich auch die natürliche Umgebung und die Mitmenschen. Wichtig dabei sind Akzeptanz – Akzeptanz des Anderen – und das Gewähren von Chancen! Marcel Thalmann scheint in der Firma von Familie Läßig die Chance erhalten zu haben, sich in einem angenehmen, familiären Arbeitsumfeld wohlzufühlen, den Kollegen helfend zur Hand zu gehen, Dankbarkeit zu ernten, sich handwerklich zu betätigen, weiterzuentwickeln und auch eine finanzielle Gegenleistung für seinen Einsatz zu erhalten. Wunderbar!