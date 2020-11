Zum 1., zum 2., zum 3., hieß es am Dienstag punkt 10.45 Uhr im Amtsgericht Rudolstadt. Auch wenn es neben den Vertretern der Stadt Pößneck und meiner Wenigkeit keine anderen Beobachter der unspektakulären Zwangsversteigerung gab – der Spruch aus amtlichem Munde durfte nicht fehlen. In diesem Punkt stimmen der Gerichtsalltag und die Gerichtsfilmfiktion mal überein.

Man kann sich das als Laie oft gar nicht vorstellen, dass Grundstücke wie jenes mit der „Villa“ in der Saalfelder Straße 34 in Pößneck lediglich 1 Euro wert sein sollen. Nach der Lektüre des Gutachtens zu diesem Gelände wird man allerdings schnell eines besseren belehrt. Wenn es jemanden gejuckt hätte, sagen wir 1,50 für das Grundstück zu bieten, der hätte sich einen millionenteuren Klotz ans Bein gebunden. Oder eine Strafanzeige eingehandelt, wenn das geäußerte Gebot nur ein 50-Cent-Gag sein sollte. Spaßbieten geht bei eBay mit etwas Glück als Kavaliersdelikt durch, in einem Zwangsversteigerungsverfahren ist es hingegen die Straftat des Eingehungsbetruges.

In dem Betriebsverwaltungsgebäude soll es übrigens einen zimmergroßen begehbaren Geldschrank geben. Vielleicht sollte die städtische Kämmerei in die „Villa“ einziehen. Und den Tresor als Gewahrsamszelle für Grundsteuerschuldner und sonstige Gebäudebesitzer nutzen, die vergessen haben, dass Eigentum verpflichtet.