Kommentar: Eng beieinander

Kunst und Handwerk sind eng miteinander verknüpft. Denn um kreative Ideen umsetzen zu können, braucht es immer auch handwerkliche Fähigkeiten, die dem Ganzen schließlich Gestalt geben.

Hat der Künstler entsprechende Fertigkeiten, kann er selbst aktiv werden und seiner Vision Leben einhauchen. Manchmal braucht er dazu aber auch Hilfe eines anderen, der schließlich das entstehen lässt, was so bisher nur auf Papier gebracht wurde. So auch im Falle des chinesischen Architekten Wang Shu, der eine künstlerische Inszenierung in Form einer besonderen Dachkonstruktion entworfen hat. Umgesetzt wird diese derzeit durch die Zimmerei Holzbau Kremer in Neustadt und die Tischlerei Herden in Weira, die das anspruchsvolle Projekt in mehreren Wochen Arbeit gestalten.

Ein weiteres Beispiel, das Handwerk und Kunst eng einhergehen, wird in Neustadt bereits seit einiger Zeit mit der Sonderausstellung „Neustädter Maler zwischen Handwerk und Kunst“ im Museum für Stadtgeschichte gezeigt. Durch die in der Schau ausgestellten Werke bekommen Besucher einen Einblick in die Entwicklung des traditionellen Malerhandwerks in Neustadt im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Und da sich die Ausstellung einer großen Nachfrage erfreut, wurde diese nun verlängert und kann noch bis zum 17. Mai besucht werden.