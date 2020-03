Kommentar: Ersehnt und befürchtet

Zur Sanierung der unteren Straße des Friedens in Pößneck hört man Unterschiedliches. Mieter der Seigeschen Schönfärberei, die von Lärm und Erschütterungen geplagt sind, können es kaum erwarten, dass es losgeht.

Gewerbetreibende hingegen befürchten, dass das Gerbestraßen-Nadelöhr an der Zufahrt zum Zentrum potenzielle Innenstadt-Kunden abschreckt. Die Notwendigkeit der Sanierung stellt allerdings keiner in Frage, passt doch die Holperstrecke so gar nicht zum Aufschwung der vergangenen Jahre.

Die Zahl der Innenstadt-Kunden wird sicher auch von der Kommunikation der nächsten Zeit abhängen. Je düster die Betroffenen die Zustände privat oder öffentlich beschreiben werden, desto mehr Menschen werden wegbleiben.

Die städtische Verwaltung sollte indes nicht nur an die abschreckenden Sackgassenschilder denken, an deren Aufstellung man nicht herumkommen wird, sondern auch an angemessen große Werbung, die auf die Erreichbarkeit der Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen im Stadtzentrum verweist.

Insgesamt wird es ein paar Jahre dauern, bis die Straße des Friedens in ihrem gesamten zentrumsnahen Bereich zeitgemäß aussieht. An den Kopfsteinpflasterabschnitt oberhalb der Kreuzung mit dem Steinweg und der Poststraße werden in der städtischen Verwaltung noch nicht so viele Gedanken verschwendet.

Freilich, erst muss in diesem Bereich das größere städtebauliche Problem gelöst werden, nämlich die Sanierung des Malzhauses in trockenen Tüchern sein. Vielleicht wäre es aber auch sinnvoll, erst die Poststraße und den Steinweg zu richten, bevor man sich in der Straße des Friedens weiter bergauf wagt.

