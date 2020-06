Kommentar: Gemeine, kleine Tiere

Der seit Jahren als Geheimtipp gehandelte Döbritzer Teichgarten ist ein idyllisches Kleinod am Waldrand, den ich nur empfehlen kann. Mit alle seinen Vor- und Nachteilen. Ein Verein kümmert sich liebevoll um den Erhalt des Geländes und lässt sich jedes Jahr etwas Neues einfallen, um den (Stamm-)Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. In diesem Jahr ist eigentlich alles wie gewohnt, nur die Saison startet etwas später. Doch man ärgert sich über die coronabedingte kleine Pause nicht. Die ehrenamtlich Tätigen des etwa 30 Mitglieder umfassenden Vereins sind nicht untätig gewesen und konnten die notwendigen Arbeiten erledigen. Der Rasen ist kurz gemäht, eine neue Sitzgruppe aus einem umgesägten morschen Baum ist bald fertig und die Frösche freuen sich über die verlängerte Ruhezeit. Die Natur ist allseits präsent. Auch wenn keiner der Verantwortlichen etwas dafür kann, bitte ich um erhöhte Vorsicht. Denn kleine, gemeine Krabbeltieren kommen gern mal aus dem angrenzenden Dickicht des Teiches: Die Zecken-Saison ist in vollem Gange. Vor allem im Orlatal. Mit Borrelien und FSME- infizierte Tiere spazieren über Decken, Kleidung und uns Menschen. Tun Sie mir den Gefallen: Untersuchen Sie sich und ihre Liebsten nach jedem Aufenthalt in Wäldern, Wiesen und an Freiluftgewässern nach den gefährlichen Stechtieren.