Was macht die Sparkasse mit ihrem Gewinn, wenn sie denn nichts ausschüttet, wollten Mitglieder des Kreistages am Montag vom Vorstandsvorsitzenden Dirk Heinrich wissen. Entwickelt sie denn wenigstens neue Geschäftsfelder, wenn sich mit normalen Geldgeschäften kaum noch etwas verdienen lässt?

Die Fragen sind berechtigt, waren vermutlich aber nur dazu gedacht, Dirk Heinrich aus der Reserve zu locken. Denn die letzte Bank mit Sitz im Saale-Orla-Kreis kann fast gar nicht anders, als ihr Geld zurückhaltend und im Sinne des Kreises einzusetzen, worauf im Verwaltungsrat Leute von Thomas Hofmann (Linke) über Landrat Thomas Fügmann (CDU) bis Wolfram von Brandenstein (AfD) wohl intensiver denn je aufpassen.

Der eng gezogene Wirkungskreis entscheidet dann auch über die potenziellen Geschäftsfelder und im momentan einträglichsten Geldanlagesektor, in der Immobilienbranche, ist das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut schon lange unterwegs. Dirk Heinrich und sein Vorgänger Helmut Schmidt haben nur nicht viel darüber geredet.

Was die Kreissparkasse intensiver als bisher machen könnte, ist, in den Stadtkernen mit einer gewissen Zukunft stärker in die geförderte Immobiliensanierung einzusteigen. Die Bürgermeister dürfte das freuen. Allerdings sind im Saale-Orla-Kreis wohl nur noch wenige risikoarme Immobilienschätze zu heben.

Daran erinnert die Strategie der kommunalen Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH, die im vergangenen Jahr zur eigenen Stärkung lieber Mietshäuser in Saalfeld gekauft hat.