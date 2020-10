Marcus Cislak über nützliche Insekten in den Gärten des Orlatals.

Ich liebe es, im Garten zu sitzen. Wenn es um einen summt und brummt, dann weiß man, den Insekten geht es gut, sie kommen gern wieder. In der Stadt ist es gar nicht so einfach, den kleinen Tierchen, die einem durch ihre Arbeit die Versorgung ermöglichen, ein gewisses Maß an Nahrung zu bieten. Sie bestäuben unsere Bäume und Büsche, lassen damit Früchte wachsen.