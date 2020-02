Kommentar: Lieber eine Idee als keine

Der Jenaer Immobilienmarkt ist so heiß gelaufen, dass jeder irgendwie helfen will, freilich nicht uneigennützig. Nachdem sie mit Studentenwohnungen in Pößneck auf die Nase gefallen ist, versucht es die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis nun mit einem Wohnpark für gehobene Ansprüche in Triptis. Am anderen Ende des Orlatales, in Friedebach, sind gleich Häuslebauer, am besten

Bauernhof-Sanierer willkommen.

So unterschiedlich die Ansätze in Triptis und in der Gemeinde Krölpa sind, so berechtigt sind sie. Natürlich ist keiner dieser Ideen der Erfolg in die Wiege gelegt. Eine Kaltmiete von neun bis zehn Euro in Triptis muss man ebenso erst einmal verinnerlichen wie die Straßen nach Friedebach, jene im Dorf sowieso. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Kommunalpolitiker, die etwas probieren, was auf den ersten Blick ausgefallen erscheint, sind zumindest mir sympathischer als solche der Wird-eh-nix-Fraktion. Und dass der Immobilienmarkt im Orlatal spannender ist, als mancher Einheimische denkt, zeigt die vor einigen Wochen hier vorgestellte Entwicklung rund um die Villa Conta in Pößneck, die nach dem Besitzerwechsel zum Tourismus-Faktor aufgestiegen ist.

Frischer Wind im Wettbewerb um Mieter und Häuslebauer sind auch deshalb willkommen, weil die Zielgruppe am meisten profitiert. Was will man mehr!