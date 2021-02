Kommentar: Mehr als nur Bockwurst

Früher gab es Zigaretten, Bier und eine Bockwurst auf die Hand im Tankstellenshop. Heutzutage ist das Angebot mitunter wesentlich breiter. Es warten dort etwa frisches Obst und Gemüse oder gar Sushi in der Plastikschachtel auf die Kundschaft.

An Tankstellen des Aral-Konzerns gibt es mittlerweile Dinge zu kaufen, die noch vor einiger Zeit vermutlich niemand an einer Benzinstation erwartet hätte. Oder doch? Es scheint eine Nachfrage zu geben, denn sonst würde man kein Geld für Erweiterungen in die Hand nehmen.

Mit Rewe beziehungsweise dem Ableger Rewe to go übernimmt Deutschlands zweitgrößte Supermarktkette auch in Neustadt die Tankstellenbelieferung mit Lebensmitteln. Mit dieser Kooperation will man wohl auch der Tatsache entgegengenwirken, dass das Betreiben von Tankstellen allein mit dem Verkauf von Diesel und Benzin immer schwieriger ist. Mit dem Vordringen in neue Geschäftsbereiche soll mehr Umsatz generiert, sollen die Standorte gesichert werden.

Ob man in Neustadt mit einem solchen Angebot den Nerv trifft, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, dass der Verkauf von Obst und Gemüse den Sprit kaum wieder günstiger machen wird.