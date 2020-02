Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Närrisches Treiben

Wir erleben wahrlich närrische Zeiten dieser Tage. Während die Karnevalisten die letzten Tage der fünften Jahreszeit um so heftiger feiern, verbreiten sich Ängste um den Coronavirus epidemisch. Mancher fragt sich, ob das auch den nächsten Versuch, eine handlungsfähige Erfurter Regierung zu wählen, beeinflussen wird. Andere haben sich indes gefreut, dass in einigen tieferen Lagen des Orlatals erstmals Schnee über mehrere Stunden am Stück zu erleben war. Doch so schnell diese kleine winterliche Episode auch hereinkam, so schnell sind zumindest die Straßen wieder frei von der winterlichen Pracht. Da hält sich das Konfetti vom närrischen Rosenmontagsumzug in Pößneck schon länger. Zwischen den Pflastersteinen der Breiten Straße sind die Papierschnipsel noch immer zu erkennen. Es ist kompliziert, die feuchten kleinen Locherreste aus ihren Ritzen zu entfernen. Man freut sich letztlich nur über den Moment, wenn das Konfetti durch die Luft rieselt. Ist es das wert?

Apropos Wert. Weltweit stürzen die Kurse an den Börsen ab, weil sich das Coronavirus auch auf den internationalen Handel auszuwirken scheint. Eine fast als irrational zu beschreibende Angst greift um sich. Deutlich mehr Menschen leiden und sterben täglich an anderen Krankheiten, an der normalen Grippe zum Beispiel, weil wir zu süß essen, zu viel Alkohol trinken, zu viel rauchen. Beeinflusst das unser Denken, unser Handeln in ähnlicher Art wie das Coronavirus?

Kaum weniger rational erscheint die Thüringer Regierungskrise, die sich auch närrisch lesen lässt. In der kommenden Woche stellt sich der abgewählte Landesvater Bodo Ramelow nochmals den Landtagsabgeordneten, um dann eine handlungsfähige Regierung zu bilden, die den Übergang zu den geplanten Neuwahlen schaffen soll. Man darf gespannt sein, ob sich das politische Treiben fortsetzt.

Unterdessen sind noch viele Faschingsverrückte des Orlatals in ihren aktuellen Sessionen. An diesem Wochenende feiern unter anderem die Knauer, Schlettweiner, Oppurger und Duhlendorfer munter weiter. Das gönne ich ihnen und wünsche ihnen, dass sie gesund wieder in ihre Familien und an ihre Arbeitsplätze zurückkehren können.