Kommentar: Neugier wecken

Die virtuelle Realität eröffnet schon seit mehreren Jahren neue Möglichkeiten. Fährt man in eine fremde Stadt, kann vorab ein Blick in Google Street View dabei helfen, sich dann vor Ort schneller zurechtzufinden. Spiele- und Filmliebhabern bereitet diese Freude, da so ein ganz neues Erleben möglich wird. Dass ein solch modernes Format auch für Kultureinrichtungen Potenzial birgt, beweist das 360-Grad-Video, das zum Lutherhaus in Neustadt entstanden ist. Mit diesem wird ab Sonntag auch ein Besuch des Schaudenkmals von Zuhause aus möglich. Nicht nur in Zeiten von Corona ein durchaus richtiger Weg. Denn mit einem solchen Film ist auch die Chance verbunden, künftig neue Besucher zu erschließen. Ist erst einmal mit dem Video die Neugier geweckt, gibt es sicher den einen oder anderen, der sich auf den Weg nach Neustadt macht, um sich das Lutherhaus vor Ort anzusehen.