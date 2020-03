Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Respekt voreinander haben

Unsere Kinder verdienen den bestmöglichen Schutz, den wir ihnen bieten können. Das ist natürlich auch in dem Umfeld wichtig, wo wir Eltern weniger Kontrolle ausüben können. Wir vertrauen zumeist unsere Kleinen in den Kindergärten den bestens ausgebildeten Pädagogen an.

Zugegebenermaßen dürfen das momentan nur die wenigsten Eltern, aber es gibt auch eine Zeit nach dem unsäglichen Virus. Und dann wollen wir unsere Mädchen und Jungen in Sicherheit wissen. Dazu benötigt es natürlich auch ein anständiges Umfeld, sprich ein sicheres Gebäude. In Langenorla gab es einige Versäumnisse, wie nun bekannt geworden ist. Dass die Fehler der Vergangenheit nun endlich ausgebügelt werden, ist löblich. Allerdings bemängelte der eine oder andere nicht zu unrecht, die Vorgehensweise im Gemeinderat, um zu einer Entscheidungsfindung zu gelangen. Alles Wurscht, möchte man als Außenstehender meinen, Hauptsache das Ergebnis zählt. Mir zeigte die Gemeinderatssitzung aber noch etwas: Die respektvolle Diskussionskultur ist nicht nur in den sozialen Netzwerken im Niedergang begriffen, auch in so mancher hitzigen Situation gerät sie schnell in Schieflage. Abschätzige Bemerkungen, Sarkasmus, Kopfschütteln und Augenrollen sind noch die harmloseren Ding, die ich sah. Habt bitte Respekt voreinander, das ist nun um so wichtiger, in der Zeit, wo wir alle etwas enger zusammenrücken müssen!