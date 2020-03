Kommentar: Zeichen der Zeit erkannt

Die Bankschenke zwischen Grobengereuth und Knau zeigt sich familienfreundlich. Mit dem Blick auf die Saisoneröffnung im Mai, bei dem der Biergarten am idyllischen Teich gegenüber des Hauses eröffnet wird, präsentiert sich das familiengeführte Unternehmen von seiner besten Seite.

Spiel und Spaß für die Kleinen, Musik und Deftiges für die Großen. Der Wirt kümmert sich nicht nur um das leibliche Wohl, sondern auch um die Sicherheit seiner Gäste. Er lässt die Straße zwischen Terrasse und Gebäude sperren. Denn dort ist es nicht gerade ungefährlich.

Von Daumitsch aus kommend führt die Straße bergab, animiert zum schnellen Fahren. Die Kreuzung selbst ist aus Richtung Gertewitz schwer einzusehen. Da ist es nur folgerichtig, an jenem sehr gut besuchten Tag die Ortsverbindung zwischen Teich und Bankschenke verkehrsfrei zu halten.

Die Eltern von heute wohnen oft weit weg von der Großelterngeneration. Man besucht letztere oft an den Wochenenden, geht dann auch gepflegt Essen. Während unter der Woche abseits der größeren Städte in den ländlichen Gastwirtschaften gähnende Leere herrscht, sind sie am Wochenende rappelvoll. Ohne Bestellung geht oft nichts, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten.

Das Pop-Up-Konzept, bei dem „lediglich“ an bestimmten Wochenenden geöffnet ist, kommt den heutigen erlebnisorientierten Ausflugsgewohnheiten der Familien entgegen. Der Gastwirt hat scheinbar die Zeichen der Zeit erkannt. Ein gut besuchtes Haus bestätigt das, glaubt man seinen Ausführungen.