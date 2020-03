Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentiert: Küssen (nicht) verboten

Der eine verweigert den Handschlag und hält während des Gespräches Abstand, vom anderen wird man für eine gute Tat gleich umarmt: Mit dem Coronavirus, der nun für die Orlataler nicht mehr nur ein Was-wäre-wenn-Gedankenspiel beim Bier unter Freunden ist, geht jeder Mensch anders um. Mancher Zeitgenosse hat Angst; der nächste macht sich über diese Angst lustig, vielleicht auch um die eigene Verunsicherung zu überspielen; und der dritte lebt sein Leben weiter, zumal Krankheiten auch den vorsichtigsten Menschen hart treffen können. „Soweit kommt’s noch, dass ich jetzt meine Frau nicht küssen darf“, lautete einer der schönsten Sätze, den ich am Dienstag in einem der vielen dienstlichen und privaten Gespräche gehört habe, die sich rund um Covid-19 gedreht haben. Wobei in diesen Tagen der zwischenmenschliche Gedankenaustausch eher auf Kontakte reduziert wird. Deren Zahl ist von großer Bedeutung, nicht nur im Ernstfall, sondern in jeder Hinsicht. Hat man zu viele, gilt man in der Familie als potenzieller Ansteckungsherd. Wenn man aber jemanden kennt, bekommt man noch die Handdesinfektionsmittel, die in der Firma ausgerechnet jetzt alle sind. „Das ist wie beim Heizöl“, flachste dazu ein Bekannter, „das bestellst du auch immer, wenn’s am teuersten ist.“

Ich wünsche uns in diesen Tagen einen vorsichtigen, aber gelassenen Umgang mit all dem, was passiert ist und vielleicht noch passieren wird. Denn anderenorts auf dieser Welt geht es unseresgleichen, und ich meine hier Menschen, sehr viel schlechter als uns. Und jene, die es beispielsweise auf Facebook so viel besser wissen als die handelnden Personen, sollten sich vielleicht mal eine Kommentar-Fastenzeit gönnen. Zumal die wenigsten bis gar keiner dieser Bescheidwisser Verantwortung für einen Landkreis, eine Stadt, einen Verein tragen. Ich möchte nicht in der Haut der Ehrenamtlichen stecken, die jetzt Veranstaltungen vom Ehemaligentreffen über das Hallenturnier bis zum Faschingsgalabend absagen, auf die ihre Gemeinschaften seit Wochen oder Monaten hingearbeitet haben, denn keiner nimmt ihnen die Verantwortung ab, schon gar nicht, wenn sie es auf gut Glück mit Covid-19 aufnehmen. Welche Meinung auch immer Sie in dieser Sache vertreten: Bleiben Sie gesund!