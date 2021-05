Kondolenzbuch der Stadtzu Ehren Rösers

Pößneck. Zu Ehren des verstorbenen Pößnecker Heimatfreundes Karl-Hermann Röser liegt im Rathaus der Stadt ein Kondolenzbuch aus.

Im Pößnecker Rathaus wird ab Dienstag, 13 Uhr ein Kondolenzbuch zu Ehren des letzten Donnerstag verstorbenen Pößnecker Heimatfreundes Karl-Hermann Röser (1948-2021) ausgelegt. Das Heft wird im Trauzimmer zu finden sein. Darüber informierte der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde auf Anfrage.

Mit dem Kondolenzbuch wolle die Stadt einerseits ihre Wertschätzung gegenüber des vielfältigen Wirkens Rösers ausdrücken. Andererseits soll in Abstimmung mit der Familie all jenen eine Gelegenheit der Beileidsbekundung gegeben werden, die an der Trauerfeier in coronabedingt kleinerem Rahmen nicht teilnehmen können. Das Kondolenzbuch werde bis 21. Mai ausliegen.

Eintragungen können zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung vorgenommen werden. Menschen mit Gehbehinderungen, für die die historische Treppe des bekanntermaßen nicht barrierefreien Rathauses zu steil ist, sollten sich im Büro des Bürgermeisters, Telefon 0 36 47/500 302 melden. Für diese Gruppe wird ein gesonderter Kondolenzbuch-Termin eingerichtet.