Konferenz zum Thüringer Meer in Krölpa

Die dritte Regionalkonferenz der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Thüringer Meer, wird am kommenden Donnerstag, 24. September, unter dem Titel „Thüringer Meer – Eine Region in Bewegung“ um 17 Uhr in der Krölpaer Pinsenberghalle stattfinden und per Livestream für die Öffentlichkeit über das Videoportal Youtube übertragen. Das teilte das Landratsamt in Schleiz mit.

Man habe weitere Ziele konkretisiert, Netzwerke gebildet, Projekte kreiert und zahlreiche touristische Infrastrukturprojekte auf den Weg gebracht. Die Ergebnisse dieser Arbeit sowie die weiteren Schritte in der Projektumsetzung will der KAG-Vorsitzende und Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), vorstellen. Einige dieser Akteure werden ihre Projekte persönlich vorstellen, um im Anschluss darüber zu diskutieren.

Neben den beiden Landräten der Kreise Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt hat sich auch der Thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zu der Konferenz angekündigt.

Aufrufbar ist die Übertragung über den Link youtube.com/wFUrT5Jy95E oder mit der Eingabe von „3. Regionalkonferenz Thüringer Meer 2020“ in die Suchmaske auf www.youtube.com.