Das Schlussbild des Krippenspiels zur Christvesper an Heiligabend in der Stadtkirche Pößneck.

Pößneck. An Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen zahlreiche Krippenspiele in den Kirchen des Saale-Orla-Kreises.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konfirmanden und Erwachsene wirken zusammen

In zahlreichen evangelischen und katholischen Kirchen des Saale-Orla-Kreis wurden an Heiligabend und an den beiden Weihnachtsfeiertagen Krippen- und Weihnachtsspiele aufgeführt. Vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene erzählten für tausende Christen aus der Region meist klassisch, aber auch mal modern die Geschichte von Jesu Geburt.

Das Krippenspiel in der Stadtkirche Pößneck wurde von Konfirmanden und Erwachsenen gemeinsam gestaltet. Das sei so den Mitwirkenden ein Bedürfnis gewesen, erläuterte Pfarrer Jörg Reichmann. Er freute sich auch, dass die zwölf Laienspieler im Altar und an anderen Stellen des (zur Christvesper) vollen Gotteshauses ein eher klassisches, traditionelles Krippenspiel aufführten. Denn obwohl die Geschichte von der Geburt Jesu Jahr für Jahr neu erzählt werde, gehe den Menschen die Kenntnis über die Hintergründe, über Sinn und Zweck von Weihnachten verloren. mko