Kontaktlose Anmeldung an Grundschulen in Pößneck

Die Anmeldung der Schulanfänger an den beiden Pößnecker Grundschulen für das Schuljahr 2021/2022 erfolgt ausschließlich kontaktlos. Bisherige Informationen in dieser Sache sind hinfällig. Das teilten am Dienstag die Schulleiterinnen Sabine Festa-Schwalbe (Grundschule Am Rosenhügel) und Silke Neupert (Grundschule Pößneck-Ost) auf Nachfrage mit dem Hinweis auf entsprechende Anordnungen der Kreisverwaltung mit.

In allen acht Pößnecker Kindergärten seien Elternbriefe und Anmeldeformulare der beiden Grundschulen hinterlegt. Die Anmeldungen sollten mit Kopien

der Geburtsurkunde des Kindes,

des Sorgeberechtigungsnachweises bei getrennt lebenden Eltern,

und des Impfausweises mit dem Nachweis der Masernimpfung

in die Briefkästen der beiden Schulen eingeworfen werden.

In der Grundschule Pößneck-Ost sollten die Unterlagen bis spätestens 8. Dezember vorliegen.

Für die Grundschule Am Rosenhügel kann man sich bis 18. Dezember Zeit lassen.

Bei einer Anmeldung in Pößneck-Ost sollten die Eltern nicht vergessen zu vermerken, ob das Kind die traditionelle Schuleingangsphase oder aber die Montessori-Klassen belegen soll. Gegebenenfalls sollte man sich vor dem Ausfüllen des Anmeldenbogens von der Schulleitung telefonisch beraten lassen.

Das Schulsekretariat der Grundschule Am Rosenhügel ist unter Telefon 0 36 47/41 76 00 erreichbar, jenes in Pößneck-Ost unter Telefon 0 36 47/41 51 69.