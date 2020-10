Konzert in Krölpa darf stattfinden

Das angekündigte Klassik-Konzert im Barocksaal im Schloss Krölpa in der Raniser Straße 17 in Krölpa darf trotz der neuen Regelungen für den Saale-Orla-Kreis wie geplant stattfinden.

Wie Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wählergemeinschaft Krölpa) auf Nachfrage erklärt, war bei der Planung die Besucherzahl ohnehin bereits auf 50 Gäste begrenzt, sodass keine Anpassung vorgenommen werden oder das Konzert gänzlich ausfallen muss.

Das Trio „Intermezzo 1608“ wird barocke Werke von Bach, Corelli und weiteren Meistern der klassischen Musik darbieten. Dabei sind Peter Wiegand an der Violine, Cornelius Herrmann am Violoncello und Benjamin Stielau an einer eigenen Truhenorgel und am Cembalo zu erleben. Auch solistisch werden sie ihr Können zeigen.

Eintrittskarten sind nur im Vorverkauf erhältlich und über die Gemeinde Krölpa und über den Verein Lesezeichen zu erwerben.