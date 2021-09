Konzert und Andacht in Arnshaugk

Neustadt. Die Kirchgemeinde Neustadt lädt am Sonntag zu den beiden Veranstaltungen ein

Kirche an einem anderen Ort heißt es wieder am kommenden Sonntag, 26. September, denn es geht in den Schlosspark Arnshaugk.

Um 15.30 Uhr unterhalten zunächst Carolin Harre und Stephan Müller, bekannt als das Duo Saitenverkehrt, mit Cello und Klavier im Hof des Schlosses Arnshaugk musikalisch. Zu dem kleinen Konzert wird es Kaffee und Getränke geben, heißt es in der Ankündigung.

Um 17 Uhr wird dann eine Abendandacht im Schlosspark Arnshaugk gefeiert. Zu beiden Veranstaltungen lädt die Kirchgemeinde Neustadt ein.

Sollte es an dem Sonntag regnen, finden sowohl Konzert als auch Andacht in der Stadtkirche St. Johannis in Neustadt statt, so die Mitteilung.

Der Eintritt zum Konzert am 26. September ist frei, um Spenden wird jedoch gebeten

