Kospoda beteiligt sich an den Ferienticket-Kosten

Die Gemeinde Kospoda beschloss in ihrer jüngsten Sitzung, wieder die Hälfte der Kosten für das Schüler-Ferienticket-Mini für die Mädchen und Jungen der Gemeinde zu übernehmen. Das Ticket, welches 15 Euro kostet, berechtigt die Schüler, in vielen Regionen Thüringens die Busse vom 18. Juli bis 30. August zu nutzen.

Im Hort betreute Kinder der Gemeinde, aber auch Einzelne würden davon regelmäßig profitieren. „Weniger als zehn Kospodaer Kinder“, schätzt Bürgermeisterin Elsa Fischer ein, würden das Ticket nutzen und die Teilkostenerstattung der Gemeinde in Anspruch nehmen. Man bräuchte lediglich sein Ticket beziehungsweise die Rechnung in der Gemeindeverwaltung einzureichen und erhalte 7,50 Euro zurück.

Das reguläre Schüler-Ferienticket wird laut Beschluss nicht durch die Gemeinde gefördert. Die Karte gilt auch für Bahn und Straßenbahn. Die Mini-Variante hingegen nur für Busse.

Das Angebot wurde vor Jahren vom Freistaat Thüringen, dem Verkehrsverbund Mittelthüringen und Verein Bus und Bahn ins Leben gerufen. So können in den gesamten, bald beginnenden Sommerferien Schüler kreuz und quer durch das Bundesland fahren, um zum Beispiel zum Shoppen, Campen, Baden zu fahren oder um Freunde und Verwandte zu besuchen. Unter anderem ist auch das regionale Beförderungsunternehmen Kombus an der Aktion beteiligt.