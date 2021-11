Kraftstoff an Tankstelle in Triptis extrem billig - Unbekannte hacken Computersoftware

Triptis. Auf eine Triptiser Tankstelle ist ein Cyberangriff verübt worden. Dadurch konnten mehrere Verkehrsteilnehmer zu extrem reduzierten Preisen tanken.

An einer Tankstelle in Triptis haben in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Verkehrsteilnehmer zu extrem reduzierten Preisen je Liter Kraftstoff getankt. Es stellte sich nach Rücksprache mit dem Tankstellenbetreiber heraus, dass sich eine bislang unbekannte Person vermutlich ins Benutzerportal für Tankstellen eingehackt und so die Preise für Kraftstoff reduziert hatte.

Nun wird u.a. aufgrund des Verdachts der Computersabotage ermittelt. Dem Tankstelleneigentümer entstand Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

