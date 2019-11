Kranke Buchen müssen in Kospoda gefällt werden

„Etwa 150 Bäume im Buchen-Laubwald bei Kospoda müssen weichen“, sagt der Revierförster von Weira, Matthias Groll, schweren Herzens. Und ergänzt: „Wir sind bemüht die alten Bäume zu pflegen, aber es geht nicht mehr.“ Die 160 Jahre alten Buchen sind krank, die Kronen dürr. Trockenheit und Pilzbefall setzten den tiefwurzelnden Gewächsen in diesem und im vergangnen Jahr arg zu. Überall auf dem Waldboden liegen dürre Äste herum, die bereits von den Bäumen fielen. „Wir sind besorgt um die Sicherheit der Waldarbeiter und -besucher“, sagt Groll. Die Waldgruppen der Neustädter Kita Gänseblümchen sind beispielsweise regelmäßig im Waldstück unterwegs. Es müsse also rasch gehandelt werden. In den kommenden Tagen werden Waldarbeiter die betroffenen Bäume roden.

Erste Anzeichen, dass etwas nicht in Ordnung sei, habe man vor einigen Wochen bemerkt. „Setzt die Herbstfärbung normalerweise erst im September ein, war sie hier schon im August zu sehen“, so der Revierförster. „Das zeigt, dass größere Probleme auf uns zu kommen.“ Man versuchte zwar zu erhalten, was möglich ist. Doch jetzt sei man an einem Punkt angelangt, wo es gefährlich werde.

Die relative Trockenheit ist der Hauptgrund. Die Äste werden dürr. „Das Besondere am Buchenholz ist, dass es am Baum schnell verrottet, so dass es schnell spröde wird“, erklärt Groll. Erschütterungen, wie durch einen Sturm ausgelöst, können das Astwerk zum Absturz bringen.

Wie so oft bringt das wenige Wasser Begleiterscheinungen mit sich. „Borkenkäfer sind hier übrigens weniger das Problem, sondern viel mehr der Pilzbefall“, so der Förster. Durch die Astabbrüche kommen unerwünschte Pilze von oben und von unten in die verletzten beziehungsweise offene Stellen hinein. „Die Bäume leben zwar in Symbiose mit bestimmten Pilzarten, doch mit veränderten Umweltbedingungen, wie Trockenheit und Hitze, ziehen sich bestimmte Arten zurück, andere, die schädlich sind, dringen stattdessen ein“, erklärt er. Diese zersetzen allmählich den Kern des Baums, erste Anzeichen sind Verfärbungen. Die Bäume werden anschließend sternenförmig von innen nach außen hohl. Das bedroht deren Festigkeit und drohen abzuknicken.

Die Entnahme der kranken Bäume ist nach Ansicht von Matthias Groll nicht so dramatisch, wie es sich zunächst anhört, denn es wachsen genügend Laubbäume bereits nach. Der Wald werde in Zukunft deutlich artenreicher werden, dem erklärtes Ziel des heutigen Forstwirtschaft. Ahorn, Lärche, Kirsche und Nussbäume haben sich bereits angesiedelt. Douglasien und Tannen werden von den Waldbesitzern angepflanzt. „Allerdings müssen wir aktiv eingreifen, denn die nachwachsenden Buchen neigen dazu, den anderen Arten das Licht zu nehmen und sie dadurch zu verdrängen. Sie neigen dazu Reinbeständen zu bilden“, weiß Groll.