Kreative Flitzer brettern in Bucha über die Piste

Neustadt-Bucha. Das Seifenkistenrennen im Rahmen des Dorf- und Kinderfestes in Bucha bot einiges fürs Auge. Schnellster Pilot kam aus Keila.

Es waren echte Hingucker, die am Samstag die Straße im Neustädter Ortsteil Bucha unsicher machten. Denn beim Seifenkistenrennen, das im Rahmen des Dorf- und Kinderfestes zum nunmehr vierten Mal vom Heimatverein Bucha veranstaltet wurde, zeigten die jungen Piloten nicht nur besonderen Mut, um in ihren selbstgebastelten Gefährten die Rennstrecke hinunter zu heizen. Sondern auch, dass sie sich für ihre fahrbaren Untersätze richtig etwas einfallen lassen haben. Umfunktioniert und verbaut wurden etwa Teile von Fahrrädern und Einkaufswagen. Obendrein wurden die Seifenkisten kreativ gestaltet, unter anderem als Krokodil, mit Flammen oder Adlerkopf bemalt. Wirklich alle flotten Flitzer waren etwas fürs Auge. Und so gab es für die Zuschauer während des Wettkampfes aus mehrerlei Hinsicht einiges zu sehen.

An den Start gegangen sind insgesamt 33 Teilnehmer im Alter zwischen vier und zwölf Jahren, die aus Bucha selbst sowie aus den umliegenden Ortschaften wie Knau, Neustadt, Oettersdorf und Schöndorf kamen. Sogar ein Pilot aus Schwarza, Ortsteil von Rudolstadt, beteiligte sich. Am schnellsten unterwegs in seiner Seifenkiste war am Samstag der siebenjährige Hans Scholz aus Keila, der die etwa 200 Meter lange Strecke in 19,190 Sekunden zurücklegte. Die Auszeichnung für das kreativste Auto, über das die Zuschauer abstimmen konnten, sicherte sich die siebenjährige Charlotte Pietschmann aus Knau, die in ihrer „Rennmaus“ über die Piste bretterte.

Seifenkiste für guten Zweck versteigert

Außerdem wurde eine der Seifenkisten für den guten Zweck versteigert. So wechselte der Flitzer von Silvio Hoffmann für 220 Euro in den Besitz von Matthias Rose, beide aus Bucha. Diese Summe wird der Heimatverein Bucha aufrunden und schließlich an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz spenden.

Neben dem Seifenkistenrennen gab es beim Dorf- und Kinderfest weitere Angebote für die großen und kleinen Besucher. So konnte sich etwa auf der Hüpf- und Strohburg ausgetobt, gebastelt und gemalt oder mit einem leckeren Ofendetscher und anderen Köstlichkeiten gestärkt werden. Renato Koch, Vorsitzender des Heimatvereins Bucha, sprach von einer gelungenen Veranstaltung. „Das Fest war super besucht, es gab sehr gute Resonanz von den Gästen. Es hat rundum alles gepasst“, freute er sich.