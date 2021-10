Kreative Triptiser gefragt, die Adventsfenster gestalten

Triptis. Die Aktion, die erstmals im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, wird 2021 erneut aufgelegt.

Im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt und gleich zu einem Erfolg geworden – die Aktion Adventsfenster in Triptis. Bei dieser waren Bürger dazu aufgerufen, mit Lichtern, Bildern, Dekoelementen oder auch allem zusammen ein Fenster ihres Hauses oder ihrer Wohnung auszugestalten. „Die Idee zu dem Projekt stammt aus unserer Partnerstadt Zell an der Mosel. Wir haben den Aufruf im dortigen Stadtanzeiger gelesen und fanden die Aktion so toll, dass wir diese auch in Triptis probieren wollen“, erinnert sich der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott.

Und das Projekt sollte viel Zuspruch in der Stadt erhalten. Nicht nur von Menschen, die ein Adventsfenster schmückten, sondern auch von den vielen Schaulustigen, welche die kreativen Ergebnisse bewunderten. „Die Aktion ist super angekommen. Die Fenster waren ganz unterschiedlich gestaltet. Die Leute haben sich beim Dekorieren sehr viel Mühe gegeben. Deshalb haben wir gesagt: ‘Das müssen wir unbedingt wieder machen.’ Außerdem hat sich gezeigt, dass das Projekt eine gute Möglichkeit ist, die Triptiser in der Adventszeit herauszulocken und sich die beleuchtete und geschmückte Stadt anzuschauen“, so Jan Wißgott.

Und so sind auch in diesem Jahr wieder einfallsreiche Köpfe gefragt, die gerne ein Adventsfenster arrangieren wollen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich bereits jetzt mit einem Terminvorschlag im Kulturamt Triptis melden. Möglich ist das telefonisch unter 036482/3 59 23, per E-Mail an kultur@triptis.de oder direkt im Rathaus. Angegeben werden sollten der Name, die Adresse sowie eine Telefonnummer.

