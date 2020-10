Die Kreissparkasse Saale-Orla durchläuft gerade bärische – im Finanzmarktjargon also nicht ganz so gute – Zeiten. Hier die entsprechende Statue vor der Geschäftsstelle in Pößneck-Ost.

Neustadt/Schleiz. Das Kreditinstitut erwirtschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr Gewinn, will aber am Sparkurs festhalten.

Die Kreissparkasse Saale-Orla wird in diesem Jahr aus ihrem 2019er Gewinn nichts an ihren Träger, den Saale-Orla-Kreis, überweisen. Das kündigte Dirk Heinrich, der Vorstandsvorsitzende des öffentlich-rechtlichen Kreditinstitutes, am Montag in der Sitzung des Kreistages in Neustadt an.