Kreuzung am Netto in Pößneck hat jetzt Platz-Charakter

Die neugestaltete Netto-Kreuzung in Pößneck wird am Freitagmittag nach mehr als sechsmonatiger Bauzeit für den Verkehr wieder freigegeben. Der als ungeordnet zu bezeichnende Knotenpunkt für den innerstädtischen Verkehr habe durch die Bauarbeiten einen Platz-Charakter erhalten, dem sicherlich auch ein Name gut zu Gesicht stünde, wie der Bauamtsleiter der Stadt, Frank Bachmann, bemerkt.

Der Bereich wirke nun klarer durchdacht. Bis auf das fehlende Bushäuschen, welches am Donnerstag geliefert wird, dem einen oder anderen Verkehrsschild, zwei größere Bäume und sogenannte Gründachbepflanzung auf der Brücke sei alles bereit für die Verkehrsteilnehmer.

Offiziell gefeiert werde der Abschluss dieses 1,4 Millionen Euro teuren Großprojektes übrigens nicht – coronabedingt. Dennoch sei es ein Grund zur Freude, wie Bachmann lächelnd sagt. Seit 2016 habe man hier erste Planungen zur Umgestaltung gehabt. Verschiedene Konzepte und Varianten hat das Geraer Planungsbüro VTU vorgelegt. Allerdings habe der Fördermittelgeber die ursprünglich angedachte Kreisverkehridee nicht finanziell unterstützen wollen, so dass das jetzige Aussehen favorisiert wurde.

Aus drei Töpfen kamen 1,05 Millionen Euro Fördermittel, den Rest brachte die Stadt selbst auf. So beackerte schließlich seit Mitte April das bauausführende Unternehmen Strabag den Knotenpunkt. Der ist nun aufgedröselt – Einzelbereiche sind klarer getrennt und es gebe weniger Gefahren für alle.

Der neue Fuß- und Radweg. Foto: Marcus Cislak

Kritiker würden behaupten, die Straßenbreiten seien zu gering, dem widerspricht Bachmann, in dem er nochmals mit Hilfe von Bauamtsmitarbeiter Marco Schmidt und dessen Maßband nachmisst: „Sieben Meter, das entspricht den Vorgaben für Landesstraßen“, erklärt Schmidt.

Einzig die Mühlstraße hätte sechseinhalb Meter in der Breite. „Das ist völlig ausreichend“, urteilt Bachmann. Und würde demnach auch für Schwerlastverkehr geeignet sein, obgleich dieser natürlich nicht an jener Innenstadt nahen Stelle gewünscht sei.

Breitere Fußwege, neue Sichtachsen, ein gekennzeichneter Radweg und ausgedehnte Grünanlagen haben ihren Platz gefunden. Das diene zuvorderst auch der Verkehrssicherheit, aber auch der Ästhetik, ökologischen Aspekten und soll natürlich die Wohnqualität im Quartier steigern. „Heutzutage geht es nicht mehr nur um den Straßenbau an sich, sondern ums ganze Umfeld. In den nächsten 50 Jahren wird sich, behaupte ich mal, an der hiesigen Gestaltung nichts mehr groß was ändern“, sagt der Bauamtsleiter.

Neu ist auch: Die vordere Mühlstraße ist beiderseits befahrbar, daran müsse man sich erst einmal gewöhnen, so Marco Schmidt. Dazu Frank Bachmann: „Die Neustädter Straße wird in Richtung Jüdeweiner Knoten im kommenden Jahr zur Sackgasse.“ Den dortigen Anwohnern wird die Zufahrt dann über die Mühlstraße ermöglicht.

Die Ernst-Thälmann-Straße wird weiterhin eine Einbahnstraße sein und ermöglicht durch die neugestaltete,

Fußgänger und Radler nutzen schon die Kreuzung. Foto: Marcus Cislak

bepflasterte Bushaltestelle Rettungskräften der Feuerwehr im Notfall, die Straße in die entgegengesetzte Fahrtrichtung zu befahren.

Perspektivisch wolle man auch den Radweg so ausbauen beziehungsweise in westlicher Richtung weiterführen, dass die Drahtesel-Benutzer jene Straße auch beidseitig befahren können. „Allerdings auf Kosten von einigen Parkplätze“, wie Bachmann sagt. Diese Idee werde sicherlich in einer der nächsten Sitzungen der Stadt noch zu diskutieren sein.

Auch noch nicht hundertprozentig in Sack und Tüten ist das Monetäre für den Jüdeweiner Knoten, der Teil des Umfeld-Konzepts ist. Der bedeutsamere und noch stärker frequentierte Kreuzungsbereich Wernburger Weg/Mittelweg/Neustädter Straße/Jüdeweiner Straße/Ernst-Thälmann-Straße soll ab April 2021 um- und zu einem Kreisverkehr ausgebaut werden. Das 1,7-Millionen-Euro-Großprojekt sei noch nicht ganz ausfinanziert, doch der Bauamtsleiter gibt sich betont optimistisch, dass es weiter geht. Denn: „Das Ziel ist: Hier will ich wohnen.“