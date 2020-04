Michael Horn, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Triptis, und Berthold Steffen, Bürgermeister der Stadt Triptis, gedenken am Volkstrauertag im Jahr 2018 auf dem Friedhof in Triptis der Opfer des Zweiten Weltkrieges.

Triptis. Eine Internetseite erinnert an das Kriegsende in Triptis im April 1945.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kriegsgedenken in Triptis auch online

In einer Veröffentlichung der Verwaltungsgemeinschaft Triptis erinnerte der Bürgermeister der Stadt, Peter Orosz (Feuerwehrverein), kürzlich an das Gedenken zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Region, welches sich in diesem Jahr zum 75. Mal jährt.

Im April 1945 war die Stadt bombardiert worden und ein Häftlingszug vom Konzentrationslager Buchenwald hatte die Stadt durchquert, bevor am 15. April der „Stadtkommandant“ Willy Blau Triptis an amerikanische Truppen übergeben hatte. Eine geplante Feierstunde dazu soll nachgeholt werden.

Auf der Internetseite www.triptis-geschichte.de findet sich ein bebilderter, historischer Bericht zum Bombardement von Rathaus und Bahnhof. Die für die Seite Verantwortlichen stellen auch weiterhin regelmäßig Bilderrätsel mit historischen Aufnahmen aus Triptis und Umgebung ins Netz – zum Mitraten für Geschichts- und Ortskenner.