Die jungen Mitwirkenden am Krippenspiel in der katholischen Kirche in Neustadt mit Pfarrer Werner Ciopcia und Religionslehrerin Marion Beutel.

Neustadt. Eingebettet ins gut besuchte Hochamt am Weihnachtstag, wurde in der katholischen Kirche St. Marien Neustadt das jährliche Krippenspiel aufgeführt.

Krippenspieler und Sternsinger

Die biblische Geschichte wurde mit Trompeten- und Saxophonmusik untermalt. Foto: Peter Peukert / OTZ

Ministrant Julius verlas als Herold eingangs die Schriftrolle mit der „Einladung“ von Kaiser Augustus zur Volkszählung, woraufhin Luis dem Publikum als Erzähler die weiteren Geschehnisse näher brachte.

An der Herbergstür zur Sakristei abgewiesen, ließen sich Maria und Josef endlich neben der Krippe auf den Altarstufen nieder, wo das Geschehen seinen Lauf nahm. Als Maria und Josef traten Pia und Phelan auf, der in einer Doppelrolle als Trompeter - gemeinsam mit seiner Mutter am Saxophon - auch die musikalische Untermalung übernahm.

Zum Abschluss erklang „Das Kind im Stall“, das Lied der Sternen-Chorkinder, wobei Luis’ kleine Schwester Marie als melodiöser Engel nicht nur mit ihren goldenen Flügeln glänzte.

Beifall, heißt es, sei der wahre Lohn der Künstler, und damit geizten die Besucher wahrlich nicht. Mit einem Sonderapplaus wurde Marion Beutel bedacht, die als Religionslehrerin der Grundschüler an der Schillerschule Neustadt die Federführung innehatte.

Die wunderschöne Krippe in St. Marien zu Neustadt Foto: Peter Peukert / OTZ

Viele der mitwirkenden kleinen und großen Künstler sind am 6. Januar als Sternsinger aktiv. Sie werden Einrichtungen und Geschäfte der Stadt besuchen.