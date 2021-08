Krölpa: Dankeschönveranstaltung für die Feuerwehrleute, die beim Starkregen geholfen haben

Eindruck von der Hochwasserbekämpfung in der Einheitsgemeinde Krölpa aus der Nacht zum 14. Juli. In den Ortsteilen Krölpa, Oelsen und Rockendorf waren Kameraden aus sieben Feuerwehren im Einsatz.

Krölpa. Ausdrücklich sind auch alle Bürger aus Krölpa, Oelsen und Rockendorf eingeladen, die von Überflutungen und Schlammlawine betroffen waren.

Der Krölpaer Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) hält Wort: Am Samstag, 14. August, lädt er all jene Feuerwehrleute zu einer Dankeschönveranstaltung ein, die am Abend des 13. Juli und in der Nacht zum 14. Juli an verschiedenen Stellen in der Einheitsgemeinde die Folgen des damaligen Starkregens bekämpft haben.

Mehr noch. „Ausdrücklich eingeladen sind auch alle betroffenen Bürger“, erklärte Chudasch. Ziel sei es, bei Gulasch aus der Feldküche und passenden Getränken ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister Jonas Chudasch. Foto: otz-archiv

Die Veranstaltung findet im Hof des Krölpaer Schlosses statt. Gäste sind am Samstag ab 18 Uhr willkommen. Zur besseren Planung bittet die Gemeinde um eine Rückmeldung unter Telefon 03647/4 31 40.

„Am Rande der Veranstaltung wird es eine Spendensammlung zu Gunsten der Überflutungsopfer aus dem Westen der Republik geben“, so Chudasch weiter. „Die Gemeinde wird den Spendenbetrag um 1000 Euro aufstocken und einen Ort finden, in welchem das Geld gut aufgehoben ist.“ Die Gemeinde macht auch das Geld für die Dankeschönveranstaltung locker.

Am 13. und 14. Juli überflutete die Kotschau Teile der Ortsteile Krölpa und Rockendorf. Im Ortsteil Oelsen hatte der Starkregen zu einer Schlammlawine geführt. Teils die gesamte Nacht waren Feuerwehrleute aus (alphabetische Reihenfolge) Gräfendorf, Krölpa, Langenorla, Pößneck, Ranis, Rockendorf und Zella im Einsatz. „Alle Betroffenen waren sehr dankbar für den Einsatz der Kameraden, das wollen wir mit unserer Dankeschönveranstaltung noch einmal unterstreichen“, so der Krölpaer Bürgermeister. Nicht nur Krisen sollen die Leute zusammenschweißen, sondern auch gemeinsames Lachen, lautet seine Devise.