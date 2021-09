Krölpa gönnt sich einen musikalischen Feiertag

Krölpa. Die Gemeinde, Grundschule und Kreismusikschule laden am Sonntag, 3. Oktober, ein.

Nach dem Fest ist in Krölpa vor dem Fest. Und so wird nach dem erstmals veranstalteten Michaelismarkt vom vergangenen Wochenende am kommenden Sonntag, dem 3. Oktober, ab 15 Uhr erstmals zu einem musikalischen Familiennachmittag aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit eingeladen. Gefeiert wird in und an der Pinsenberghalle im Zentrum des Dorfes. Gastgeber sind die Gemeinde und die Grundschule Krölpa sowie die Musikschule Saale-Orla Pößneck.

Tombola-Hauptpreis ist bis zu 636 Euro wert

Weil die Reihe der Sinfoniekonzerte von vor Corona nicht fortgesetzt werden könne, die allseitig als „sehr gut“ beschriebene Zusammenarbeit aber aufrechterhalten werden soll, habe man sich auf kurze Auftritte verschiedener Gruppen und Solisten an mindestens vier Standorten auf dem Krölpaer Kulturort- und Barockschlossgelände geeinigt, so Bürgermeister Jonas Chudasch, Grundschuldirektorin Sabine Hähnel und Musikschulleiter Daniel Vlad. Die Stationen mit Streichern, Bläsern, Zupfinstrumenten und Tastinstrumenten sollen nicht nur Pößnecker Musik- und Krölpaer Grundschüler bestreiten, gehofft wird auch auf Krölpaer Freizeit- und Berufstonkünstler.

Fest stehe die Teilnahme des Duos Saitenverkehrt, so Chudasch. „Jeder Einwohner, der ein Instrument beherrscht, ist willkommen“, lädt der Bürgermeister ein. „Es wird gesungen und getanzt“, kündigte Hähnel ein Programm der Dritt- und Viertklässler an. Für Vlad ist der Familiennachmittag eine willkommene Gelegenheit, nach dem Tag der offenen Tür vom vergangenen Wochenende erneut auf die Leistungsfähigkeit der Musikschule zu verweisen, zumal etwa zehn Prozent seiner Schützlinge in Dörfern der Einheitsgemeinde Krölpa zu Hause sind.

Für die Gäste des eintrittsfreien und rund zweistündigen musikalischen Beisammenseins wird nicht zuletzt eine Tombola aufgelegt. Die Lose sind insbesondere für diejenigen Eltern und Großeltern interessant, deren Kinder beziehungsweise Enkelkinder noch nicht in der Musikschule angemeldet sind, so Vlad. Neulingen winkt nämlich ein kompletter Jahresbeitrag für den 30- oder 45-minütigen Einzelunterricht als Hauptpreis. Die Gewinner-Familie kann also bis zu 636 Euro sparen. Mit dieser großzügigen Geste unterstützt der Pößnecker Musikschulförderverein die Krölpaer Nationalfeiertagsveranstaltung, bei welcher natürlich auch Gäste aus den benachbarten Gemeinden und Städten willkommen sind, wie Chudasch resümiert.

Das Einheitstagsfest gehört zum Reigen der Veranstaltungen, mit welchen 950 Jahre Krölpa gefeiert werden.

