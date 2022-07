Krölpa/Remptendorf: Ideen-Forum zur regionalen Entwicklung

Krölpa/Remptendorf. Einladung zum Informations- und Gesprächsabend in die Pinsenberghalle Krölpa.

Die Leader-Aktionsgruppe Saale-Orla, die vor allem durch die Förderung kleiner Projekte im ländlichen Raum bekannt ist, erarbeitet für die Jahre von 2023 bis 2027 eine neue „regionale Entwicklungsstrategie“. Ziel dieses Planungsdokumentes ist, weitere europäische Förderungen für die Region zu gewinnen. Konkret müsse der Saale-Orla-Kreis erneut als „Leader-Gebiet“ anerkannt werden. „Das ist die Grundlage für die Vergabe von mindestens zwei Millionen Euro an Fördermitteln“, so der Remptendorfer Bürgermeister Thomas Franke (CDU) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe.

Ein „breit angelegter Beteiligungsprozess“ soll nun das Fundament der „Regionalen Entwicklungsstrategie Saale-Orla 2027“ legen. Hierzu werden in den nächsten Monaten verschiedene Veranstaltungen angeboten. Den Auftakt bildet ein Regionalforum. Dieses findet am Donnerstag, 7. Juli, in der Krölpaer Pinsenberghalle statt. Beginn des Informations- und Gesprächsabends ist um 17 Uhr. Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, „Vorstellungen, Ideen und Vorhaben einzubringen“, so Thomas Franke. Neben Impulsen für die nächste Zeit sei auch bürgerschaftliches Engagement gefragt.

Es wird um eine Anmeldung per Mail an info@leader-sok.de gebeten. Unter www.leader-sok.de kann man sich ein Bild von der Aktionsgruppe machen.