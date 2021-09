Krölpa: Sanierung der Querstraße beginnt am Montag, 27. September

Krölpa. Die Gemeinde und die übrigen Baubeteiligten investieren insgesamt nicht weniger als 865.000 Euro.

In Krölpa beginnt am Montag, 27. September, der grundhafte Ausbau der Querstraße. Das teilte Bürgermeister Jonas Chudasch auf Nachfrage mit.

Die Gemeinde hofft, dass bis Weihnachten sämtliche Leitungsneuverlegungen erledigt werden können. Die Straßenoberfläche soll im Frühjahr gerichtet werden.

Mit allem Drum und Dran sei von einer Investition in Höhe von etwa 865.000 Euro auszugehen, so Chudasch. Das Projekt falle wegen einer Stützmauer und der „Preisentwicklung auf dem Bau“ so teuer aus.

Der Baustart mit einer fast sechsmonatigen Verspätung wurde mit Baukapazitäts- und Materiallieferengpässen begründet. Zuletzt habe man allerdings bewusst darauf hingewirkt, dass die Querstraße erst nach dem Michaelismarkt vom kommenden Samstag aufgerissen beziehungsweise voll gesperrt wird.

Die Anwohner seien umfassend informiert worden. Es baut die Strabag-Niederlassung Pößneck.

