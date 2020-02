Krölpa schrumpft im Durchschnitt um 20 Einwohner pro Jahr

In der Einheitsgemeinde Krölpa haben Ende 2019 nur noch 2574 Frauen und Männer gelebt. Fünf Jahre zuvor, Ende 2014, wurden in den zehn Ortsteilen der Kommune noch 2673 Seelen gezählt. Das geht aus Daten des Einwohnermeldeamtes der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück hervor.

Im Durchschnitt ist die Gemeinde Krölpa in jüngerer Zeit also um knapp zwanzig Einwohner beziehungsweise etwa 0,7 Prozent pro Jahr geschrumpft. Im Detail ist die Entwicklung allerdings von einem heftigen Auf und Ab geprägt. So wurde das Jahr 2016 mit einem weit überdurchschnittlichen Minus von 56 Einwohnern (etwa 2,1 Prozent) abgeschlossen, während 2017 lediglich zwei Personen verloren wurden und 2018 die Zahl der Krölpaer sogar um zwölf zunahm. Dieser positive Ausreißer vor zwei Jahren war der Tatsache geschuldet, dass deutlich mehr Menschen zu- als wegzogen.

Zahl der Babys schwankt zwischen zehn bis achtzehn pro Jahr

2019 hielten sich Zu- und Wegzüge bei einem Verhältnis von 90:92 fast die Waage, wobei im Detail wieder deutlich mehr Frauen als Männer die Gemeinde verließen, was allgemein als demografisch ungünstig gilt. So standen Ende des vergangenen Jahres 1264 weiblichen Einwohnern genau 1310 männliche gegenüber.

Jüngste Einwohnerin in der Gemeinde Krölpa ist Klara Ella Grummt, geboren am 1. Februar um 1.06 Uhr in Saalfeld. Foto: Foto: First Moment

2019 standen 38 Sterbefällen insgesamt 16 Geburten gegenüber. Im Fünf-Jahres-Vergleich sind lediglich 2015 mehr Krölpaer gestorben, damals waren es 47.

Die Zahl der Krölpaer Babys schwankt zwischen zehn (2015) bis achtzehn (2017) pro Jahr. Die ältesten Einwohner der Gemeinde sind insgesamt sieben Frauen der Geburtsjahrgänge 1924 und 1925.

Ende 2019 lebten nur noch 23 Ausländer (0,9 Prozent der Einwohnerzahl) in der Gemeinde. Ende 2015 waren es mit 48 Männern und Frauen mehr als doppelt so viele.

Fast die Hälfte der Einwohner der Einheitsgemeinde lebt im namensgebenden Ortsteil Krölpa, wo Ende 2019 genau 1202 Frauen und Männer zu Hause waren. Rockendorf zählte 443 Einwohner.

In Herschdorf gab es 167 Seelen und in Dobian 158. Dreistellig ist die Zahl der Ortsansässigen außerdem noch in Gräfendorf (137), Friedebach (120) und Trannroda (111). Für Zella wurden nur noch 99 und für Hütten 93 Einwohner ausgewiesen. Kleinster Ortsteil ist Oelsen mit 44 Einwohnern.

Auf dem Gartengrundstück hinter diesen verwitterten Stufen will die Gemeinde Krölpa so schnell wie möglich Bauland für acht Eigenheime ausweisen, das Neubaugebiet wird wohl Untere Pinsen heißen. Foto: Foto: Marius Koity

Bauland als Mittel zur Stabilisierung der Einwohnerzahl

„Die allgemeine Einwohnerentwicklung nimmt die Gemeinde Krölpa nicht aus und sie ist von Ortsteil zu Ortsteil unterschiedlich“, kommentiert Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) die Zahlen.

Zu einer langfristigen Stabilisierung der Einwohnerzahl könnte mehr Bauland beitragen – die Nachfrage nach entsprechenden Flächen in der Gemeinde sei ungebrochen.

„Größtes Hindernis ist da aber die restriktive Baugesetzgebung“, so Jonas Chudasch. „Insbesondere die Dauer der Planungsverfahren hat nichts mehr mit der Realität auf dem Markt gemein. Hier sind Neuerungen fernab von politischen Sonntagsreden notwendig, die auch bei Betonköpfen in der Verwaltung ankommen müssen.“

Kleiner Trost für die Einheitsgemeinde Krölpa: Sie ist deutlich größer als die beiden Städte der Verwaltungsgemeinschaft, zählt doch Ranis weniger als 1700 Einwohner, während Ziegenrück nicht einmal auf 700 kommt.