Krölpa will Löschfahrzeug anschaffen

Krölpa. Der Gemeinderat kommt am 21. Juni zu seiner nächsten Sitzung zusammen und diskutiert dabei auch andere Themen.

Der Gemeinderat von Krölpa kommt am Montag, 21. Juni, zum dritten Mal in weniger als zwei Monaten zusammen. Die Sitzung des kommunalen Parlamentes findet in der Pinsenberghalle statt. Der öffentliche Teil beginnt gleich im Anschluss an eine „Einwohnerfragestunde“, zu welcher ab 18.45 Uhr eingeladen wird.

Schwerpunkt der Beratung dürfte die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde beziehungsweise Gemeindewerke Krölpa sein. Nach der öffentlichen Auslegung in den vergangenen Wochen soll das Dokument mit Festlegungen für die Ortsteile Krölpa, Rockendorf und Trannroda beziehungsweise für die Zeit bis 2038 nun beschlossen werden.

Ferner wollen sich die Gemeinderäte und Bürgermeister Jonas Chudasch (Freie Wähler) mit der Einrichtung einer Beregnungsanlage für den Sportplatz in Krölpa beschäftigen.

Und im Mittelpunkt eines Grundsatzbeschlusses steht die Anschaffung eines vielseitig einsetzbaren Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF-10 zur Stärkung der freiwilligen Feuerwehren in der Einheitsgemeinde.