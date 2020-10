Krölpa wird gemeinschaftlich verschönert

Gemeinsam etwas bewegen – unter diesem Motto wird derzeit die Ortsmitte von Krölpa baulich und optisch durch ein Gemeinschaftsprojekt aufgewertet. Genauer gesagt die unter den Einheimischen als „Platz der Informationen“ bekannte Stelle, die unweit der Bundesstraße 281 gelegen ist. In den kommenden Wochen soll die dort befindliche Mauer neu gestaltet und damit zu einem echten Hingucker werden.

Zuletzt hatte sich an dem Ort eher Tristesse breit gemacht. Früher hatte dort zunächst ein Feuerwehrhaus gestanden. Nachdem dieses abgerissen worden war, nutzten unter anderem Vereine die Stelle, um mit Hilfe von Schautafeln Neuigkeiten und Hinweise zu verkünden, wodurch der Anlaufpunkt seinen heute noch unter den Krölpaern gebräuchlichen Namen „Platz der Informationen“ bekam.

Schandfleck soll aufgewertet werden

Nach der Wende wurde der Platz nicht mehr in dieser Form genutzt und verfiel dadurch mehr und mehr. „Die Ecke ist nicht mehr ansehnlich, man kann schon sagen, sie ist ein bisschen zu einem Schandfleck geworden“, sagt Krölpas Bürgermeister Jonas Chudasch. So sei schließlich gemeinsam mit der ortsansässigen Firma Maxit Baustoffwerke die Idee entstanden, sich dem „Platz der Informationen“ anzunehmen und diesen schöner zu gestalten.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres habe man sich dazu ausgetauscht, die Planung sei dann allerdings durch die Corona-Pandemie erst einmal ins Stocken geraten, so Jonas Chudasch weiter. Nach einiger Zeit habe man das Vorhaben jedoch wieder forciert, um dieses noch 2020 auf den Weg zu bringen. Umgesetzt wird die Maßnahme in Form eines Gemeinschaftsprojektes, an dem auch Auszubildende beteiligt sind. „Unser Gedanke war, einen sichtbaren Ort auch mit Hilfe von Auszubildenden neu zu gestalten“, erklärt Jonas Chudasch.

Mauer bekommt Silhouette mit markanten Gebäuden

Nach Abschluss der Arbeiten soll diese Silhouette mit markanten Gebäuden der Einheitsgemeinde zu sehen sein. Foto: Gemeinde Krölpa/Maxit

So ist vorgesehen, die Mauer am „Platz der Informationen“ aufzuwerten. Dazu soll diese mit einer Silhouette, die „markante Gebäude der Einheitsgemeinde Krölpa“ zeigt, versehen werden, so Jonas Chudasch. Das entsprechende Layout wurde durch die Firma Maxit erstellt, die außerdem sämtliches Baumaterial, das für die Verschönerungsaktion benötigt wird, zur Verfügung stellt. Darüber hinaus konnten weitere Betriebe der Region für das Vorhaben gewonnen werden. Auszubildende der Firma BauFreund aus Pößneck übernehmen die Maurer- und Putzarbeiten, die Firma Streim aus Krölpa nimmt Klempnerarbeiten vor, die Malerarbeiten werden durch Auszubildende des Malerhofes Höpfner aus Unterwellenborn realisiert. Unterstützung gab beziehungsweise gibt es außerdem auch durch Krölpaer Bürgern. Während Familie Born bereits im Vorfeld der Maßnahme die Bäume und das Gestrüpp an der Mauer geschnitten und beseitigt hat, stellt Familie Halfter Wasser und Strom für die Arbeiten zu Verfügung.

Am Montag dieser Woche wurde schließlich an der Mauer losgelegt. Den Beginn machen zunächst drei Auszubildende der Firma BauFreund, die den Beruf des Maurers beziehungsweise des Stahlbetonbauers erlernen. Sie haben in den ersten Tagen zunächst unter Anleitung des Vorarbeiters Benjamin Gruber den alten Putz der Mauer entfernt, Ausgleicharbeiten vorgenommen sowie die Fläche neuverputzt. Nach dem Austrocknen wird in den kommenden Wochen noch ein Filzputz aufgebracht. „Das Projekt ist für uns mal was anderes. Das ist das erste Mal, dass alle Azubis zusammenarbeiten. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Das ist eine gute Sache“, findet Azubi Fabian Bose-Gull. Zufrieden zeigt sich auch Benjamin Gruber mit den Lehrlingen. „Die Zusammenarbeit klappt gut“, sagt er. Sind die Azubis von BauFreund fertig, können die Malerarbeiten beginnen.

Noch in diesem Jahr soll das Gemeinschaftsprojekt abgeschlossen werden und die Mauer am „Platz der Informationen“ ihr neues Antlitz haben.