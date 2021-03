Krölpaer bestätigen Chudasch mit fast 90 Prozent im Bürgermeisteramt

Herausforderer Volker Ludwig unterliegt mit 10,87 Prozent

Krölpa. Bei der Bürgermeisterwahl vom Sonntag in Krölpa wurde Gemeindeoberhaupt Jonas Chudasch (Freie Wähler) im Amt bestätigt. Er erhielt 1098 beziehungsweise 89,12 Prozent der gültigen Stimmen. Herausforderer Volker Ludwig (Einzelbewerber) konnte 134 beziehungsweise 10,87 Prozent der Wähler überzeugen. Am Urnengang beteiligten sich insgesamt 1247 Krölpaer ab 16 Jahren, was einer Wahlbeteiligung von 55,9 Prozent (2015: 35,9 Prozent) entspricht. Ungültig waren lediglich 15 Stimmen. Wahlleiterin Petra Paschke sprach von einer insgesamt entspannten Wahl.