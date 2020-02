Krölpa. Jonas Chudasch zeigt aber auch auf, wie eine Chance für seine Einheitsgemeinde an der Landkreisgrenze zu Saalfeld-Rudolstadt stirbt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krölpaer Bürgermeister bringt Friedebach als Jenaer Vorort im Grünen ins Gespräch

Jonas Chudasch (Freie Wähler), Bürgermeister von Krölpa, definiert den demographischen Wandel und seine Folgen als eine der herausragenden kommunalpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahre. In seiner Rede zum Neujahrsempfang der Einheitsgemeinde vom Freitagabend in der Krölpaer Pinsenberghalle nahm er vor etwa 120 Gästen den OTZ-Bericht „Krölpa schrumpft um 20 Einwohner pro Jahr“ vom 5. Februar zum Anlass, um so etwas wie eine Vision zu entwickeln.

Der Gasthof Zum alten Freund in Friedebach. Foto: Marius Koity Für die Gemeinde mit ihren zehn Ortsteilen werde es keinen einheitlichen Maßnahmenkatalog geben können, „denn was für Friedebach stimmt, muss längst nicht der richtige Weg für Rockendorf sein“, sagte Chudasch. Entscheidend für einen lebendigen ländlichen Raum seien ausreichend Arbeitsplätze, aber auch die Aktivierung von „Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Land“. Hiervon könnte beispielsweise Friedebach profitieren. Problem Verkehrsinfrastruktur „Von Friedebach aus sind sie mit dem Auto binnen einer halben Stunde im Herzen von Jena und könnten dort ihrer Tätigkeit nachgehen“, führte Chudasch aus. So könnten doch junge Familien im Grünen wohnen und in der Großstadt ihr Geld verdienen. Schon die Grundstücks- und Mietpreise in Friedebach wären ein überzeugendes Argument. Bei der Anbindung an die B88 ist die Gemeinde Krölpa auf die Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel angewiesen. Foto: Marius Koity Das Problem sei die Verkehrsinfrastruktur. „Die Qualität der Straße, die von Friedebach zur bestens ausgebauten Bundesstraße B 88 führt, lässt deutlich zu wünschen übrig“, stellte Chudasch fest. „Das Land hat diese Straße herabgestuft und nun teilen sich zwei Kommunen aus unterschiedlichen Landkreisen diese Strecke. Der Krölpaer Anteil liegt bei 120 Metern und es scheint aussichtslos, über eine Ertüchtigung der Strecke zusammen mit Uhlstädt-Kirchhasel nachzudenken.“ Diesen gordischen Knoten könne nur das Land zerschlagen, das in der Pinsenberghalle immerhin durch den CDU-Landtagsabgeordneten Christian Herrgott vertreten war, welcher vom Bürgermeister als ein „Verbündeter“ der Gemeinde gewürdigt wurde. Am Beispiel Friedebach könnte der Freistaat „der abstrakten Frage des demographischen Wandels eine konkrete Maßnahme entgegenstellen, die aus ökonomischer und ökologischer Sicht viele Vorteile bringen würde“. Zwischen dem einen Ortseingangsschild und dem anderen liegen etwa 3,5 Kilometer Dorfstraße. Foto: Marius Koity Bei einer Zigarette vor der Pinsenberghalle gab Chudasch zu verstehen, dass er die Frage der Straße zur B 88 vor einiger Zeit dem Ex-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) vorgetragen, dieser da allerdings nur ein Problem der kommunalen Selbstverwaltung gesehen habe. Ersatz für Straßenausbaubeiträge notwendig Die Straßeninstandsetzung in Friedebach habe ihn schon schlaflose Nächte gekostet, bekannte Chudasch vor seinen Gästen. „Eine 3,5 Kilometer lange Straße grundhaft allein mit Mitteln der Gemeindekasse auszubauen, übersteigt unsere Möglichkeiten, und sicher sind Straßenanlieger glücklich, wenn sie nicht mehr mit Straßenausbaubeiträgen bedacht werden. Aber wenn es keinen Ersatz für diese Einnahmemöglichkeit gibt, ist die Abschaffung dieser Beiträge ein Wahlgeschenk gewesen, das auf Kosten der Gemeinde und schließlich unser aller Infrastruktur geht.“ Chudasch forderte die künftige, wie auch immer gefärbte Landesregierung auf, Mut aufzubringen und den Kommunen „das notwendige Geld ohne Gängelung und Bevormundung auszureichen, denn vor Ort wissen wir am besten, wie wir unsere Mittel einsetzen sollen“. In seiner etwa 25-minütigen Rede streifte Chudasch etliche weitere Themen. Die Veranstaltung rundeten Feines von der Landfleischerei Lindig aus Dobian sowie die Krölpaer Musiker Stephan Müller und Carolin Harre ab, welchem man immer wieder gern zuhört.