Krölpaer Feuerwehrleute bestätigen Ortsbrandmeister Sven Köcher im Amt

Krölpa. Zu Beginn des vergangenen Wochenendes mussten in der Gemeinde Krölpa wieder einmal viele Familien auf den einen oder anderen Angehörigen verzichten, weil die Feuerwehr gerufen hatte. Für die durchweg ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden stand dieses Mal kein Einsatz und keine Schulung an, sondern die Neuwahl ihrer Führung. Dieser vom Thüringer Brandschutzgesetz vorgeschriebene Verwaltungsakt findet in der Einheitsgemeinde alle fünf Jahre in einer Hauptversammlung statt.

Fünf Jahre sind eine lange Zeit, doch Jonas Chudasch, als Bürgermeister auch Dienstherr der Kameraden, weiß, dass Feuerwehrleute im Ernstfall mit wenigen Worten auskommen müssen und deshalb keine langen Reden mögen. Er weiß aber auch, dass eine Gemeinde ohne FFW nichts wert ist, und so bedachte er die Teilnehmer an der Versammlung mehrmals mit Worten wie „Danke“ und „Dankeschön“. Fehlalarmierungen sind ein vermeidbares Ärgernis Chudasch ist Realist. Beim Ehrenamt in der FFW ist eher nur der Eintritt freiwillig. Alles, was danach kommt, erfordert Bereitschaft und Hingabe unter dem Motto „Retten-Löschen-Bergen-Schützen“. Alle Feuerwehrleute habe sich dem Retten von Menschen und Tieren sowie dem Erhalten von Sachwerten verschrieben. Chudasch äußerte seinen Ärger darüber, dass dies aktuell von der Gesellschaft unzureichend gewürdigt wird und Menschen jeden Respekt vermissen lassen. Was die Gemeinde machen kann, geht er kontinuierlich an, versprach Chudasch. Die Ausrüstung muss erneuert werden und wird es auch, obwohl es viel Geld kostet. Noch am Freitagabend entschied man sich für neue Helme. Sven Köcher ging als Noch-Ortsbrandmeister ans Mikrophon, um Rechenschaft abzulegen. In den vergangenen fünf Jahren kam eine Menge zusammen. Die Feuerwehr der Einheitsgemeinde besteht aus fünf selbstständigen Wehren in Friedebach, Gräfendorf, Krölpa, Rockendorf und Zella, und sie hat 120 Mitglieder, wovon über 80 aktiv sind. Auf den zu betreuenden 42 Quadratkilometern leben etwas mehr als 2700 Menschen. Brände haben 18 Prozent der 66 Einsätze zwischen 2015 bis 2019 ausgemacht. Die technischen Hilfsleistungen bei Unfällen, Stürmen, Tierrettungen und so weiter beschäftigten die Feuerwehrleute in 43 Prozent der Fälle. Leider wurden die Männer und Frauen mehr als 25 Mal umsonst vom Arbeitsplatz geholt oder aus dem Schlaf gerissen. „Diese Fehlalarmierungen sind ärgerlich und könnten mit mehr Sorgfalt sowie Mitdenken durch jedermann minimiert werden“, waren sich Köcher und Chudasch auf Nachfrage einig. Ehrungen und Beförderungen Eric Emmerich und Erik Schäble kümmern sich um den Nachwuchs und konnten über Erfolge der Jugendfeuerwehr berichten. Beide Männer qualifizieren sich gerade zu Brandschutzerziehern, um in die Schulen zu gehen. Wenn daraus neue Floriansjünger werden und, wie neulich erst geschehen, vier den Schritt in die aktive FFW gehen, sieht die Zukunft besser aus. Die Wahlen selbst waren nicht aufregend. Sven Köcher und Marco Witowski als Ortsbrandmeister und Stellvertreter wiedergewählt. Zum Höhepunkt des Abends wurde die Ehrung von Karl-Heinz Petrowitz. Der Thüringer Feuerwehrverband verlieh ihm für 50 Jahre FFW das Große Brandschutzabzeichen am Bande. Alle hatten dicht gehalten und der ahnungslose Kamerad hatte die Uniform im Schrank gelassen, was der Freude keinen Abbruch tat. Ausgezeichnet wurden unter anderen auch Sven Köcher (Brandschutzehrenzeichen des Landes in Silber für 25 Jahre FFW) sowie Heiko Jobst und Jens Neumann (jeweils Brandschutzmedaille des Landes in Bronze für zehn Jahre). Befördert wurden unter anderen Marcel Franke und Robert Köllner zu Löschmeistern, Daniel Ellmer zum Oberlöschmeister.