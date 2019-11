Pößneck/Triptis. „Auweia, Weihnachten!“ am Freitag erst in Triptis, am Mittwoch in der Bilke

Kudernatsch liest auch in Pößneck

Der Autor André Kudernatsch liest am Mittwoch, 4. Dezember, in der Pößnecker Stadtbibliothek Bilke aus seinem Buch „Auweia, Weihnachten!“. Ab 19.30 Uhr geht es los. „Weihnachten mit dem Schneeschieber auf der Couch, mit der Schwiegermutter im Knollen-Ballett oder mit Fresslähmung bei Freunden – es gibt viele Möglichkeiten, den Heiligen Abend totzuschlagen“, heißt es in der Ankündigung über diesen lachhaften Abend. Kudernatsch kläre auf, wer wirklich die Weihnachtsmärkte heimsucht, warum Hühner für weiße Weihnachten stehen und was das digitale Schrottwichteln bedeutet. Mit seinen ziemlich „nikolausigen“ Geschichten, „überkandierten“ Kolumnen und schlichten Gedichten will der Autor auf dem Gabentisch landen. Dazu spielt an dem Abend Andreas Groß Klaviermusik. Wer so lange nicht warten mag, oder zweimal zuhören möchte, kann bereits am Freitag in Triptis in den Genuss der Lesung kommen, denn da hat sich André Kudernatsch mit „Auweia, Weihnachten!“ im Triptiser Schützenhaus angekündigt (19.30 Uhr).

Das Team der Pößnecker Bibliothek rät für den Mittwochabend dringend zu Reservierungen: Unter der Telefonnummer 03647/50 03 20.