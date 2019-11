Künftig zwei barrierefreie Bushaltestellen in Langenorla

Autofahrer und Schüler müssen sich derzeit in Geduld und Umsicht üben, denn in Langenorla wird seit Montag auf Höhe der Grundschule gebaut. Die beiden Bushaltestellen in der Tempo-30-Zone werden barrierefrei umgestaltet. „Das ist die erste Baumaßnahme, die die Umsetzung des Personenbeförderungsgesetzes in der Gemeinde bedeutet“, sagt Bürgermeister Lars Fröhlich. Geplant sei, dass die Maßnahme vor Weihnachten noch abgeschlossen sein werde. Der Verkehr wird wechselseitig mittels Ampeln geregelt.

Sind für die Bauarbeiten Kosten in Höhe von 70.000 Euro geschätzt worden, verteuerte sich die Maßnahme um 60.000 Euro. Der Gemeinderat lehnte das einzige Angebot über 130.000 Euro zunächst ab und vertagte die Entscheidung. „Der Bauausschuss sollte nochmals beraten, von dort gab es dann endlich grünes Licht“, sagte Fröhlich. Die Maßnahme wird mit 80 Prozent durch den Bund gefördert. Zwei weitere Haltestellen nahe des Feuerwehrgerätehauses und der ehemaligen Sparkassen-Filiale standen auch zur Disposition, doch diese liegen derzeit auf Eis, so Fröhlich. Durch die Verzögerung konnte der geplante Baubeginn, zumindest für die Haltestellen an der Grundschule, in den Herbstferien nicht eingehalten werden. Hintergrund war, den Schulbusverkehr weniger zu beeinträchtigen.

Die Fußgängerampel, die die Querung der vielbefahrenen Landesstraße ermöglicht, ist während der Arbeiten außer Betrieb, eine Ersatzampel in der unmittelbaren Nähe wurde dafür eingerichtet. Zudem sind die Bushaltestellen auf Höhe des Gasthofs Kleinsim verlegt worden. Das Besondere ist, dass die in beide Richtungen verkehrenden Schulbusse nur auf der Seite des Gasthauses beziehungsweise der Schule halten. Der öffentliche Nahverkehr wendet an einer Schleife im Ort. „Das soll für die Sicherheit der Jungen und Mädchen sorgen“, erklärt der Bürgermeister. Denn in Richtung Pößneck gibt es keine Möglichkeit, die Straße sicher zu überqueren. Zudem fehlt an der Stelle auch ein Fußweg. Das sei besonders prekär in der dunklen Jahreszeit, ergänzte Fröhlich.

„Die einzige Ausnahme bildet der Linienbus aus Richtung Jena, der 15 Uhr fährt“, weiß die Schulleiterin Birgit Barnicol-Oettler. Die Hortnerinnen begleiten die Schüler auf ihrem Weg zur Bushaltestelle und sichern die Querung der Straße ab. „Wir haben die Schüler ausführlich über die Baumaßnahme und Gefahren informiert“, so Barnicol-Oettler.