Katharina Spindler ist die Leiterin des Kulturkonsums in Hütten. Dort finden jetzt auch wieder Nähkurse statt.

Kulturkonsum in Hütten startet mit Nähkursen in den Sommer

Hütten. Der Kulturkonsum hat wieder geöffnet. Das Kursangebot ab Juli und der neue Bücherschrank in Hütten werden vorgestellt.

Der Kulturkonsum e.V. in Hütten hat wieder geöffnet und stellt das neue Angebot vor, das sowohl von Erwachsene als auch Kindern wahrgenommen werden kann. Jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr kann sich nun zum „Käffchen“ getroffen werden. Am Freitag, 23. Juli, wird die Kräuterwanderung „(Un)-Kräuter am Wegesrand“ mit anschließender Verkostung angeboten. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.

Vom 26. Juli bis 28. Juli gibt es die Möglichkeit einen Nähführerschein zu erwerben. Der Kurs findet an allen drei Tagen von 14 bis 17 Uhr statt. Mitzubringen ist, wenn vorhanden, die eigene Nähmaschine, Schere und Baumwollstoff beziehungsweise ein altes Herrenhemd.

Vom 2. August bist 4. August findet der Kurs „Upcycling“ statt. Auch hier kann wieder drei Tage lang von 14 bis 17 Uhr der sogenannte Nähführerschein gemacht werden. Vom 9. August bis 11. August wird in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ein Kurs zu Kräuterseife und Blütenpapier angeboten.

Der Kurs „Malerei im Grünen“ findet vom 16. August bis 18. August, täglich 15.30 bis 17.30 Uhr statt. Ab dem 5. Juli gibt es außerdem einen „Blauen Schrank“ auf dem Hofgelände des Kulturkonsums. Aus diesem Bücherschrank kann man sich kostenlos Bücher nehmen, aber auch Bücher austauschen oder eigene aussortierte Bücher hineinstellen.

Die Anmeldung zu den Kursen ist auf www.kultur-konsum.de möglich.