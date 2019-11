Musik Kunden Blues Nacht am Samstag in Neustadt

Die „Kunden Blues Nacht“ steht zum ersten Advent erneut auf dem Programm des Wotufa-Saals in Neustadt. Der Konzertabend für Blues-Fans beginnt am Samstag, 30. November, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die sogenannten „Kunden“, trugen meist lange Haare, Jeans, Studentenkutten, den ultimativen Hirschbeutel und je nach Jahreszeit Tramper oder Jesuslatschen an den Füssen, teilen die Veranstalter mit. Dies sei bereits mehrere Jahrzehnte her, doch die Bluesszene der „Kunden“ existiere noch immer. Das Programm: Jürgen Kerth der „ostdeutsche Blueskönig“ wird mit „The Double Vision“ ein exklusives Konzert geben. Dies werde noch bereichert durch einen weiteren Virtuosen: Lothar Wilke von „Pasch“. Hinzu kommen die „Impress Blues Band“ aus dem Erzgebirge und die Band „Stachelbaer“ – nun unter neuem Namen: „Cottonmen Blues Band“.