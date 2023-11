Kundgebung mit Gregor Gysi in Pößneck

Gregor Gysi wird in Pößneck seinen an der Macht sitzenden Politiker-Kollegen anderer Partei sicher wieder ordentlich die Leviten lesen.

Pößneck. Berliner Spitzenpolitiker der Linken bestreitet gleich zwei öffentliche Termine in Pößneck. Die Details:

Kein Berliner Spitzenpolitiker war in den vergangenen Jahren so oft in Pößneck wie Gregor Gysi von der Linken.

Am Freitag, 10. November, bestreitet er hier gleich zwei öffentliche Termine.

Um 16 Uhr ist Gysi Redne einer Kundgebung der Linken Saale-Oral-Kreis auf dem Markt.

Und ab 19 Uhr sitzt der 75-jährige Bundestagsabgeordnete, Rechtsanwalt, Sachbuchautor zum vierten Mal seit der Wiedereröffnung 2017 auf der Bühne des Schützenhauses.

Landratswahlkampf und Lesung

Am Nachmittag unterstützt Gysi seinen Parteifreund Ralf Kalich im Landratswahlkampf.

Unter dem Motto „Für einen sozialen und lebenswerten Landkreis“ werden die beiden Politiker zur anstehenden Landratswahl und den politischen Zielen der Linken sprechen, teilt die Partei mit.

Ein Schwerpunkt wird anscheinend die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sein.

Ralf Kalich am Mikrofon der Demo zum Erhalt des Pößnecker Krankenhauses vom 18. September in Pößneck. Foto: Marius Koity / OTZ

Kalich betont vorab, dass „eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung mit den Krankenhausstandorten in Pößneck und Schleiz gesichert werden muss“.

Die Berliner Ampelkoalition habe einen Pflegenotstand zu verantworten.

„Verteidigung der Demokratie“ und Steuergerechtigkeit

„Es mangelt an Personal und einer Finanzierung von Krankenhäusern“, so Kalich. „Deshalb ist eine solidarische Pflege- und Krankenversicherung notwendig, in die alle Menschen je nach Einkommen einzahlen. So sinken Beiträge und es gibt keine Zwei-Klassen-Medizin.“

Frieden, die „Verteidigung der Demokratie“ und Steuergerechtigkeit werden wohl weitere Themen der Kundgebung sein.

„Wir brauchen Investitionen in Zukunftstechnologien und das Bildungssystem. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben“, ergänzt Philipp Gliesing als Kreisvorsitzender der Linken im Saale-Orla-Kreis die Mitteilung seiner Partei.

Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs

Im Schützenhaus gewährt Gysi frei nach dem Titel seines neuesten Buches „Was Politiker nicht sagen“ (Econ Verlag Düsseldorf, 2022) einen „anekdotenreichen Blick hinter die Kulissen des Politikbetriebs“, so die Einladung zu dieser Veranstaltung.

Er will erklären, warum Abgeordnete von ihren Parteien nicht nach Professionalität aufgestellt werden, welche Redezeitbegrenzungen im Bundestag gelten und warum er sich in Talkshows vor allem an die Zuschauer wendet.