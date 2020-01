Erika Koopmann und Antonio Antrilli veranstalten am ersten Februarwochenende zum vierten Mal einen Kunst- und Kreativmarkt in der Pößnecker Shedhalle.

Kunsthandwerker- und Kreativmarkt in Pößneck

In der Pößnecker Shedhalle findet am ersten Februar-Wochenende zum vierten Mal ein zweitägiger Kunsthandwerker- und Kreativmarkt statt. Die Messe wird von Erika Koopmann und Antonio Antrilli aus Greiz mit einem Konzept veranstaltet, welches sie in mehreren thüringischen und sächsischen Städten erfolgreich umsetzen.

Am 1. und 2. Februar sei in der Pößnecker Shedhalle mit etwa 50, vor allem thüringischen und sächsischen Kreativen zu rechnen, die Handgemachtes präsentieren und natürlich auch vermarkten wollen. „Es darf geschaut, geschnuppert, gewühlt, gefragt, gefachsimpelt, geflochten, gesiedet, angeregt, gebastelt, gestrickt, geworben, zugehört, gelacht, gegessen, getrunken, genascht, gekauft und vor allem auch mitgemacht werden“, teilen die Veranstalter mit. Weiter kündigen sie „vielfältige Mitmachangebote für Klein und Groß“ sowie Vorführaktionen an.

An beiden Messetagen um 14 Uhr wird ein Vortrag über die „Geheimnisse der Seifensiederei“ der Seifenmanufaktur aus Greiz zu hören sein. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sind um 16 Uhr sind „starke Geschichten für starke Kinder“ der Märchenerzählerin Tante Luna in einem Märchenzelt zu hören. Das Geschehen rundet ein Gewinnspiel ab.

Die Veranstalter verweisen auf die Designerin Bettina Thieme aus Gräfenthal, die ihr Porzellan live mit Erde aus der Feen- und der Morassinagrotte bemalen wird, und Besucher haben die Möglichkeit, das Gleiche zu tun. Hobbymaler Antonio Antrilli wird zudem an beiden Tagen live ein Werk in abstrakter Malerei schaffen, die Besucher können ihm dabei über die Schulter schauen, Anregungen geben und Fragen stellen.

4. Kunsthandwerk- und Kreativmarkt in der Pößnecker Shedhalle, Samstag 11 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.