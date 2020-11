Zwei Monate lang beschäftigte sich die Künstlerin Jiaying Wu mit den Menschen in Ranis im Rahmen eines Stipendiums. Nun ist die 34-Jährige wieder zurück in Berlin und schaut zufrieden auf die Arbeit in Ranis, besonders aber auf die Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort zurück.

„Ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit in Ranis sehr zufrieden“, sagt sie und begründet: „Ich bin positiv überrascht, dass so viele Leute zu der Ausstellungseröffnung gekommen sind. Vor allem die Teilnehmer selbst, ihre Familien, Bekannten und Freunde sind zahlreich erschienen. Die Eröffnung war eine Gelegenheit, sich mit den Menschen zu treffen und zu unterhalten.“ Manche Besucher hätten ihr bei der Ausstellung erzählt, dass sie sich an ihre Kindheit erinnert haben. „Sie fanden, meine Gemälde haben starke und fröhliche Farben. Dank der hohen Resonanz zu meinem Projekt und der Ausstellung sowie der positiven Feedbacks der Besucher empfinde ich das Gesamtprojekt als gelungen“, resümiert sie.

Menschen aus ländlichen Gebieten halten zusammen

Die Menschen, die mit ihr gemeinsam an dem partizipatorischen Projekt gearbeitet haben, haben nicht nur etwas über Kunst und Methoden gelernt. Auch die Künstlerin selbst nahm viel für sich mit. „Ich habe viel über die Geschichte der Stadt Ranis gelernt – nicht nur aus Büchern, sondern vor allem direkt von den Ranisern. Viele von ihnen sind Zeitzeugen, die aus der Zeit, als Deutschland noch getrennt war und in manchen Fällen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, berichten können.“ Darüber hinaus erzählt sie, dass es auch menschliche Erfahrungen sind, die die zwei Monate in Ranis prägten. „Ich habe viel über das Leben in einer kleinen Stadt in Deutschland gelernt. Die Menschen in Ranis habe ich als viel offener wahrgenommen

Teilnehmer und Gäste hinterließen Jiaying Wu Feedbacks zu ihrem Projekt. Foto: Jiaying Wu

im Vergleich zu Menschen, die in einer großen Stadt leben. Ich habe auch viel gelernt über den starken Zusammenhalt der Raniser und wie sehr sich die Menschen hier noch kennen.“

Für die Ausstellung zeichnete Jiaying Wu nicht nur die Menschen, die wiederum eine oder mehrere Farben zeigten, die sie Ranis zuordnen würden. Sie sammelte auch Gegenstände der Raniser, die sie mit einer persönlichen Geschichte verbinden. Sie werden ebenfalls in der Ausstellung präsentiert. Danach werden die Gegenstände wieder an die Raniser zurückgegeben.

Künstlerin würde sich über weitere Rückmeldungen freuen

Darüber hinaus entstanden auch Bilder, die die Stadt zeigen. „Die Gemälde sind teilweise schon verkauft, die anderen kommen, sofern sich nicht noch etwas anderes ergibt, zurück zu mir“, erklärt die Künstlerin, wie es weitergehen wird.

„Außerdem bereite ich jetzt ein kleines Buch vor.“ Alle Dokumentationen wie die Fotos mit den gezeichneten Teilnehmern, ihre Lebenserfahrung in Ranis, ihre Geschichten und Erinnerungen zu ihren Gegenständen sowie Fotos von den Gegenständen sollen in diesem Buch erscheinen. „Die Sparkassen-Kulturstiftung will das als zusätzlichen Teil des Projektes fördern, sodass wir das Buch allen Teilnehmern schenken können“, sagt Jiaying Wu.

Einige Rückmeldungen habe sie bereits während der Ausstellung erhalten. Auch diese hat sie dokumentiert. „Ich würde mich auf mehr Feedbacks von den Leuten freuen“, sagt sie und hinterlässt dafür auch ihre E-Mail-Adresse.

Die Ausstellung war eigentlich bis zum 22. November verlängert worden, jedoch musste wegen des Lockdowns das Museum auf Burg Ranis schließen. Jiaying Wu hofft darauf, dass die Ausstellung deshalb erneut verlängert werden kann, sodass Interessierte noch die Möglichkeit haben die Ausstellung zu besuchen und gegebenenfalls eine Rückmeldung zu hinterlassen.

Rückmeldungen zur Ausstellung können direkt an die Künstlerin geschickt werden. E-Mail: jiaying.kunst@gmail.com