Kunstschau in Krölpa soll über Ostern nachgeholt werden

Die Gemeinde Krölpa will über Ostern ihre fünfte Kunstausstellung nachholen, die im vergangenen Frühjahr coronabedingt abgesagt werden musste. Ob sie, wie neu geplant, am Karfreitag (2. April) eröffnet werden kann, steht allerdings in den Sternen.