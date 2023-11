Schon am kommenden Wochenende wird es wieder weihnachtlich in Remptendorf.

Kurz gemeldet - Was im Oberland wichtig ist

Kinderweihnachtsfeier und Konzert

Die Kirchgemeinde Remptendorf lädt am Sonntag, den 3. Dezember, ab 14 Uhr zum Adventsmarkt mit Kinderweihnachtsfeier und Konzert um den Remptendorfer Saal und in die St. Simon und Judas Kirche Remptendorf ein. Um 15 Uhr findet eine Märchenaufführung statt, der Weihnachtsmann wird erscheinen und es können Wunschzettel abgegeben werden. Um 17 Uhr geben der ökumenische Singkreis, der gemischte Chor LILIRE, der Männergesangsverein Remptendorf und die Blaskapelle Remptendorf ein festliches Konzert.

Kirmes in Stelzen

In Stelzen wird am Sonntag, 3. Dezember, im Gasthaus „Zum Löwen“ Kirmes gefeiert. Die Wisentataler lassen ab 9.30 Uhr Blasmusik erkligen. Dem Frühschoppen schließen sich Kirmesessens zu Mittag und hausgebackener Kuchen zum Kaffee an.

Weihnachtsfeier der Volkssolidarität

Die Volksolidarität Birkenhügel lädt Rentnerinnen und Rentner zur winterlichen Weihnachtsfeier am Dienstag, 5. Dezember, ab 14 Uhr ins ehemalige Gasthaus zur Linde ein. Mit Stollen, Liedern und viel Gemütlichkeit soll gemeinsam Zeit verbracht werden.