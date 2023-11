Die Baustelle in Gräfenwarth bleibt auch im Winter noch bestehen.

Kurz gemeldet - was im Oberland wichtig ist

Weihnachtskonzert ausverkauft

Die Stadtverwaltung Bad Lobenstein informiert, dass das Weihnachtskonzert am 3. Dezember im Kulturhaus ausverkauft ist und auch keine Karten an der Abendkasse erhältlich sind.

Sperrund der Ortsdurchfahrt verschoben

Die für den Zeitraum vom 4. bis 8. Dezember angekündigte Gesamtsperrung der Ortsdurchfahrt Gräfenwarth verschiebt sich witterungsbedingt auf unbestimmte Zeit, teil das Landratsamtdes Saale-Orla-Kreis mit. Die Sperrung steht in Zusammenhang mit der laufenden Umverlegung des Krötenbachs. Sobald ein neuer Termin festgelegt wurde, wird rechtzeitig darüber informiert.

Dolomiten in 3D in Schleiz

Für die Live-Multivision von Stephan Schulz am 1. Dezember um 19.30 Uhr in der Wisentahalle Schleiz sind noch Eintrittskarten erhältlich. Zu erleben ist ein besonderes visuelles Erlebnis durch die 3D-Bilder von mächtigen Gebirgsstöcke, geheimnisvolle Bergseen und spektakuläre Lichtspiele an den bizarren Zacken der Dolomiten.

Bürgersprechstunde in Saaldorf

Am Mittwoch, 6. Dezember, lädt die DEGES um 18 Uhr zu einer Bürgersprechstunde zum Ausbau der B 90 bei Saaldorf ein. Interessierte sind herzlich in das Neue Schloss, Leonberger Platz, in Bad Lobenstein eingeladen. Die Projektverantwortlichen werden insbesondere auf die Fragen und Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner eingehen. Fragen oder Hinweise zum Projekt nimmt die DEGES gern auch jederzeit online unter www.deges.de/b90-dialog entgegen.